Botic van de Zandschulp haalt genadeloos uit in Davis Cup

Die makkelijke zege kwam overigens niet als een overigens als een verrassing, want de 19-jarige Zuid-Amerikaan is slechts de nummer 1262 van de wereld. Van de Zandschulp staat sinds zijn kwartinaleplek op de US Open 1200 plekken hoger genoteerd.

Van de Zandschulp, die twee jaar geleden met een nederlaag tegen de Kazak Michail Koekoesjkin debuteerde in de Davis Cup, speelde van begin tot eind zeer solide tegen de arme Llanes, die van alles probeerde, maar er simpelweg niet doorheen kwam tegen de Nederlander op het gravel. Twee keer 6-0 hing in de lucht, maar die afgang bleef LLanes uiteindelijk bespaard.

In de tweede partij van de dag neemt Tallon Griekspoor het op tegen Martin Cuevas. Bij een overwinning van de nummer twee van Nederland heeft de ploeg van captain Paul Haarhuis op zondag nog één zege nodig om de ontmoeting naar zich toe te trekken. Dan staan er eerst een dubbelpartij en vervolgens twee partijen in het enkelspel op de rol.

Als Nederland de ontmoeting naar zich toetrekt, houdt Oranje de kans levend om zich te plaatsen voor de prestigieuze Davis Cup Finals, waar miljoenen euro’s kunnen worden verdiend.