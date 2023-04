Premium Het beste van De Telegraaf

Van Nistelrooy: ’Wij weten dat Ajax gaat reageren’ PSV doet Ajax wéér pijn: volgt komende zondag de vijfde zege op rij?

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

PSV viert feest dankzij ruime zege op Ajax. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

EINDHOVEN - De PSV-supporters dansten op de banken na de 3-0 zege op Ajax, voor het Eindhovense publiek steevast de wedstrijd van het jaar. Het was voor het eerst sinds 2018, toen de topper tegelijk ook de kampioenswedstrijd was voor de laatste landstitel van PSV, dat de grote concurrent in het Philips Stadion werd verslagen. Met de overwinning hebben de Brabanders een belangrijke slag geslagen in de strijd om de tweede plaats en het daaraan verbonden voorrondeticket voor de Champions League. PSV heeft met vier duels te gaan een voorsprong van drie punten, terwijl ook de grote voorsprong van Ajax in doelsaldo vrijwel is weggewerkt (nog maar +1).