Feyenoord verder in KNVB-beker ten koste van Heracles Almelo

Meteen vanaf de aftrap kwam Feyenoord in grote problemen. Doelman Nick Marsman voorkwam binnen 10 seconden met zijn voeten een doelpunt van Delano Burgzorg en ook de rebound van Silvester van der Water (omhaal) trof geen doel.

Na ruim een half uur spelen was het dan toch raak voor Heracles. Oog in oog met Marsman trok Burgzorg dit keer wel aan het langste eind. Hij omspeelde de Feyenoord-goalie fraai en tekende voor de 0-1.

Voor rust had Feyenoord weinig in de melk te brokkelen. Na ruim tien minuten kregen de Rotterdammers een eerste kansje. Na een voorzet van Steven Berghuis kopte Sinisterra naast. In de 37e minuut was het Geertruida die Janis Blaswich op de proef stelde, maar zijn schot van een metertje of 20 belandde simpel in de handen van de Heracles-doelman.

Sinisterra

Op slag van rust viel dan toch vanuit het niets de gelijkmaker. Sinisterra profiteerde van een vrije trap van Berghuis die niet lekker werd weggewerkt door Heracles en schoot de 1-1 binnen.

Luis Sinisterra scoort in De Kuip de 1-1 tegen Heracles Almelo. Ⓒ ANP

Linssen

Na acht minuten in de tweede helft was het dan toch Feyenoord dat aan de leiding kwam. Invaller Linssen maakte de 2-1 tegen zijn oude club door de bal hard binnen te schieten in de korte hoek. Even daarvoor zag Ridgeciano Haps, ook ingevallen, een schot nog tegen de lat belandde na ingrijpen van Blaswich.

In het vervolg van de wedstrijd gaf Feyenoord het initiatief nauwelijks meer uit handen. De Rotterdammers speelden beter dan voor rust zonder te imponeren. Heracles wist geen vuist meer te maken. Trainer Frank Wormuth probeerde het nog wel door - met nog een half uurtje te spelen - doelpuntenmaker Burgzorg en Van der Water naar de te kant te halen.

Rai Vloet en Jeremy Clijntje waren hun vervangers, maar die wisten het tijd ook niet mee te keren. Zes minuten voor tijd werd de wedstrijd definitief beslist door Geertruida met een rake kopbal: 3-1. In de blessuretijd werd het nog heel even spannend nadat Heracles de 3-2 nog wist te maken via Adrian Szöke.

Feyenoord zou vorig seizoen de finale van de KNVB-beker tegen FC Utrecht spelen, maar die wedstrijd ging vanwege het coronavirus niet door.