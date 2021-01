Ajax-aanvaller Antony nog lang niet tevreden: ’De beste hebben ze nog niet gezien’

Premium Voetbal

Thomas Letsch legt de lat hoger bij Vitesse

Vitesse was de revelatie van de eerste veertien speelronden en kan de komende periode garen spinnen bij het programma in de Eredivisie. Omdat de vier topploegen de komende weken frequent tegen elkaar in het strijdperk treden, liggen er kansen voor de ploeg van trainer Thomas Letsch om de huidige vie...