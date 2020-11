Ronald Koeman na nederlaag: ’We gaven ze een groot cadeau’

„We wisten dat het heel moeilijk zou worden om kansen te creëren tegen een team dat zo goed verdedigt, met alle spelers achter de bal. En als je dan een fout maakt, wat wij deden, dan wordt het nog gecompliceerder.”

Koeman wilde zijn doelman Marc-André ter Stegen niet publiekelijk afvallen. Hij sprak wel over „een cadeautje” toen het over de enige treffer van de wedstrijd ging. Ter Stegen kwam heel ver uit zijn doel bij een uitbraak van Atlético, maar de Duitse keeper kon Yannick Carrasco niet afstoppen. De Belg schoof de bal vanaf zo’n 30 meter in het lege doel.

„Dat had grote invloed op het resultaat”, aldus Koeman. „We gaven ze een groot cadeau, daardoor werd het nog lastiger. We speelden in de eerste helft goed en domineerden de wedstrijd, al creëerden we niet veel kansen. Ik ben blij met de inzet van mijn spelers, wat dat betreft valt ze niets te verwijten.”

Met 11 punten uit acht wedstrijden beleeft Barcelona de slechtste seizoensstart sinds 1991-1992. Toen begon de Catalaanse ploeg van trainer Johan Cruijff ook met drie overwinningen, twee remises en drie nederlagen. Barcelona pakte dat seizoen uiteindelijk wel de titel in Spanje en won ook de Europa Cup 1, dankzij een doelpunt van Koeman in de finale tegen Sampdoria (1-0).