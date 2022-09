Weer schaakrel rond wereldkampioen Carlsen en 19-jarige ’valsspeler’

Carlsen gaf namelijk bij het online potje in de Chess Champions Tour na één zet op tegen Niemann. Het was de eerste keer dat ze elkaar troffen, sinds de bewuste schaakpot in Saint Louis. Schaaklegende Garry Kasparov reageerde vervolgens en wil duidelijkheid van de Noor.

De wereldkampioen laat alles ontploffen twee weken terug. Hij verliest met wit van Niemann en trekt zich terug uit het toernooi. Geen uitleg, maar een wat vage quote van José Mourinho wordt wel gedeeld.

Bewijs is er overigens niet. Op beelden is wel te zien hoe een bewaker de Amerikaanse deelnemer Niemann – amper 19 jaar oud – zeer nauwgezet scant met een apparaatje om elektronische apparatuur op te sporen. „Magnus schaamt zich wellicht dat hij verloren heeft tegen een idioot als ik”, zo draaide Niemann het mes in de wonde tijdens een interview na de wedstrijd.

Het internet gaat dan ook aan de haal met het gerucht dat Niemann seintjes door zou krijgen via een anaal seksspeeltje.

Arrogant

De Amerikaan Hikaru Nakamura – zesde op de wereldranglijst – was net aan het livestreamen over het toernooi toen de bom barstte. Ook hij suggereerde dat Niemann een valsspeler is, door te beweren dat de 19-jarige zes maanden lang niet mocht deelnemen aan betalende toernooien op de leidende schaakwebsite chess.com. „Zich terugtrekken, dat zou Magnus nooit doen, niet in een miljoen jaar”, zei Nakamura. „Hij is extreem competitief. Tenzij hij er echt van overtuigd is dat Hans valsspeelde.”

Hans Niemann werd grondig gecontroleerd. Ⓒ Screenshot video

Zijn reputatie speelt niet in Niemanns voordeel. Vrijpostig volgens sommigen, arrogant volgens anderen. Zo ging hij vlak voor corona over alle tongen toen hij Carlsen versloeg tijdens een onlinetoernooi, met beide spelers wel in dezelfde ruimte. Na de partij verliet hij zelfverzekerd de ruimte en antwoordde hij gortdroog op een vraag van een journalist: „Schaak spreekt voor zich.” Waarna hij wegbeende.

Bellen op toilet

En toch blijft elk bewijs van oplichterij – voorlopig – uit. In het verleden zijn er gevallen opgedoken van spelers die valsspelen door te bellen op het toilet of via signalen uit het publiek. Moderne schaakcomputers kunnen immers in een wip de beste zet berekenen. Maar daarna is het dus zaak om die zet tot bij de schaker in kwestie te krijgen. Hoe je dat voor mekaar krijgt op een modern schaaktoernooi als dat in Saint Louis is nog maar de vraag. Met verborgen apparatuur? Werd Niemann daarom gefouilleerd?

Tot dusver houdt de wereldschaakbond FIDE zich in ieder geval ook muisstil over de kwestie.