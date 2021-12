AC Milan in elk geval voor even koploper in Serie A

Door onze telesportredactie

Franck Kessié opende de score voor AC Milan. Ⓒ HH/ANP

AC Milan staat in elk geval voor even bovenaan in de Italiaanse Serie A. De club veroverde de eerste plaats door op eigen veld Salernitana te verslaan, 2-0.