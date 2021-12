Goal Denzel Dumfries helpt Inter aan zege op AS Roma

Denzel Dumfries loopt juichend weg nadat hij de 0-3 heeft gescoord. Ⓒ EPA

Inter is AC Milan in de Italiaanse Serie A tot op een punt genaderd. De kampioen won bij AS Roma (0-3), mede door het eerste doelpunt van Denzel Dumfries voor de Italiaanse kampioen. AC Milan had eerder op de dag Salernitana verslagen (2-0).