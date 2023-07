Prachtige dagzege voor Pello Bilbao na spectaculaire Tour-etappe

Voor Bilbao (33) was het de eerste keer dat hij een rit in de Tour won. Hij had al wel twee etappezeges in de Giro d'Italia achter zijn naam staan.

De gele leiderstrui bleef in handen van de Deen Jonas Vingegaard. De kopman van Jumbo-Visma kwam binnen in een groep op zo'n 3 minuten van de ritwinnaar. Daarin reed ook de Sloveen Tadej Pogacar, die in het klassement een achterstand van 17 seconden heeft.

De rit kende een waanzinnig begin en zorgde direct voor vuurwerk en spektakel. Pogacar viel aan en alleen Vingegaard kon volgen. Een aparte situatie, want ineens was dit duo eventjes weg. Uiteindelijk werd naar elkaar gekeken en was het Ineos-Grenadiers dat ’Pogi’ en ’Vinge’ terughaalde. Wat een begin!

Na deze opvallende gebeurtenis, was het aan de avonturiers in deze Tour om weg te springen. Dat zorgde eventjes voor een kopgroep van 13 man. Zonder Wout van Aert en ook zonder Mathieu van der Poel. Klassementsmannen als Romain Bardet en David Gaudu, Franse hoop in bange dagen, moesten ook al lossen hier.

Slechte nacht Van der Poel

Van der Poel werd vooraf getipt als een kanshebber op de ritzege. maar de Nederlander voelde zich naar eigen zeggen niet super. „Deze rit zou me moeten liggen, maar dat geldt voor meerdere renners die hopen op een vlucht tot het einde. Dan is het meestal een heel gevecht om erbij te zitten. Je moet ook een beetje gokken want je kan niet met elke poging om te ontsnappen meespringen. Ik voel mij alleszins niet echt goed. Ik ben verkouden en heb een heel slechte nacht gehad”, zo vertelde hij voorafgaand aan de start van de rit. Hij zat dan ook niet mee in de ontsnapping. Sterker nog, hij moest al snel lossen, net als Van Aert overigens. Later wist hij wel weer sterk terug te keren in het peloton en zelfs in de achtervolging te gaan.

De kopgroep. Ⓒ ANP/HH

De eerste serieuze vluchtgroep werd ingerekend in de bloedhitte. Doordat het op en af ging, gebeurde er van alles in de koers. Vooraan vormde zich een kopgroep met 14 man uiteindelijk: Pello Bilbao (TBV), Warren Barguil (ARK), Ben O'Connor (ACT), Mattias Skjelmose (LTK), Anthony Perez (COF), Antonio Pedrero (MOV), Harold Tejada (AST), Julian Alaphilippe (SOQ), Krists Neilands (IPT), Michal Kwiatkowski (IGD), Georg Zimmermann (ICW). Esteban Chaves (EFE), Nicholas Schultz (IPT) en Kasper Asgreen (SOQ).

Van der Poel en Van Aert

Tijd voor Van der Poel en Van Aert om in de afdaling richting de kopgroep te trekken. ’MvdP’ leek zijn slechte nacht inmiddels goed te hebben verteerd. De kopgroep was inmiddels nog met negen man over. Konden Van Aert en Van der Poel er nog bij komen?

Nee, dus. Van Aert liet zich terugzakken om toch kopman Vingegaard bij te staan, terwijl ook Van der Poel het wel geloofde. De dagwinnaar leek dan ook uit de kopgroep te komen. Neilands reed in de afdaling ietsje weg van Bilbao, Zimmermann, O’Connor, Chaves en Pedrero.

Neilands ging als een beest richting de finish, maar werd 5 kilometer voor de meet bijgehaald. Het ging een strijd worden tussen de zes, wie ging dit winnen? Het werd Bilbao dus.

