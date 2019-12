Waar houdt het op voor het dolende PSV?

Een vertrouwd beeld de afgelopen weken. De PSV-spelers druipen teleurgesteld af na weer een teleurstellend resultaat, ditmaal een 1-1 gelijkspel bij FC Emmen. Ⓒ RENé BOUWMAN

EMMEN - Een 1-1 in Emmen. Het is bijna niet te geloven. PSV krijgt helemaal niets meer voor elkaar. De tussenbalans van de laatste negen duels is om te huilen. Drie gelijkspelletjes, één overwinninkje en vijf verliespartijen. Met een doelsaldo van 7-21… De crisis lijkt geen einde te kennen. Zelfs de ’verlossing’ door Kostas Mitroglou in blessuretijd, werd omgezet tot een klap in het gezicht. De Griek stond een meter buitenspel. Wat moet er gebeuren?