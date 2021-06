Ondanks opkomst Delta-variant 60.000 fans bij (halve) finale(s) EK

Het is vijftien maanden geleden dat zoveel mensen in Groot-Brittannië bij elkaar mogen komen bij een sportevenement. De verhoging van de capaciteit komt op het moment dat steeds meer regeringsleiders in Europa zich afvragen of de eindfase van het EK wel in Londen moet worden gehouden. De opkomst van de Delta-variant van het coronavirus gaat gepaard met snel stijgende aantallen coronabesmettingen in Groot-Brittannië.

De Italiaanse premier Mario Draghi zei maandag dat wat hem betreft de eindfase van de Europese eindronde beter ergens anders gespeeld kan worden. De Hongaarse hoofdstad Boedapest werd al genoemd.

De Europese voetbalbond UEFA heeft echter al herhaaldelijk benadrukt dat Londen ’gewoon’ de locatie blijft van de laatste drie EK-wedstrijden, op 6, 7 en 11 juli. „Ik ben de premier en de Britse overheid dankbaar voor het harde werk dat ze hebben geleverd om dit met ons mogelijk te maken”, zei UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. „We gaan van de laatste rondes van dit toernooi een groot succes maken op Wembley.”

Bij de groepswedstrijden zijn steeds zo’n 22.000 voetbalfans welkom in het nationale stadion van de Engelsen, waar normaal gesproken plek is voor maximaal 90.000 mensen. Voor de knock-outfase gaat dat aantal omhoog naar ruim 40.000 bezoekers.

De voetbalfans die een kaartje weten te bemachtigen voor de duels in Londen, moeten zich houden aan strenge regels. Ze moeten aan de poort een negatieve uitslag van een coronatest kunnen laten zien of een bewijs van volledige vaccinatie. „Dit beloven onvergetelijke momenten te worden in ons nationale herstel van deze pandemie”, zei de Britse sportminister Oliver Dowden.