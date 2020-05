Boze Zweedse clubs willen weer voetballen

De deskundigen vinden niet zozeer dat het voetballen op zich grote risico’s met zich meebrengt, maar vrezen dat het gedrag van fans tot meer besmettingen gaat leiden.

Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren als de supporters zich gaan verzamelen in de omgeving van het stadion, of massaal in sportcafés gaan kijken. „Wij hebben aangetoond dat we op een verantwoorde manier verder kunnen gaan met de competities”, zegt de overkoepelende organisatie in een mededeling. „En nog is het niet goed. Zo wordt ons het werken onmogelijk gemaakt.”

De clubs vinden bijvoorbeeld dat het de verantwoordelijkheid van de sportcafés is om daar voor een veilige omgeving te zorgen. „Zij hebben net als wij specifieke regels ingesteld. Als die worden nageleefd komt het allemaal goed.”

Zweden is aanmerkelijk soepeler met de lockdown dan de meeste andere landen. „Maar bepaalde sectoren brengen op dit moment te grote risico’s met zich mee”, zegt epidemioloog Anders Tegnell. „Het ligt inderdaad niet aan het voetbal op zich, maar wel aan de consequenties die het op andere vlakken heeft. Daardoor ontstaan gevaarlijke situaties.”