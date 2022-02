Aleksandar Mitrovic evenaart doelpuntenrecord Championship met nog 16 duels voor de boeg

Zaterdag tegen Hull City wonnen The Cottagers alweer met 0-1 dankzij de Serviër. Voor Mitrovic was het al zijn 31e competitiegoal, terwijl er nog 16 speelronden te gaan zijn. Daarmee is de spits op weg om het record in de Championship te verpulveren. Dat staat nu op naam van Brentford-spits Ivan Toney, die dat pas vorig seizoen neerzette. Crystal Palace-aanvaller Glen Murray kwam in 2013 al eens aan 30 doelpunten. Die prestaties lijken overvleugeld te worden.

Fulham gaat normaliter dus promoveren. De Londense club zit nu aan 78 doelpunten in totaal en Mitrovic nam naast zijn 31 goals ook 7 assists voor zijn rekening in 28 optredens (hij miste twee duels). Hij is zodoende elke 64 minuten direct bij een goal betrokken geweest.

In de Premier League moet hij wel nog revanche nemen. Toen hij vorig jaar met Fulham aantrad in de op het hoogste niveau van Engeland, kwam hij niet verder dan drie goals. In het seizoen 2018/2019 kon hij wel 11 keer scoren in de Premier League. Twee seizoenen geleden was Mitrovic overigens al topschutter in de Championship met 26 treffers.

(Bron: Het Nieuwsblad)