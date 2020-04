EK 2021: München van partij, Amsterdam wil, Kopenhagen twijfelt

Duitsland speelt alle drie de groepswedstrijden in München. In de Allianz Arena staat ook nog een kwartfinale op het programma.

Het EK voetbal is uitgesteld naar volgend jaar, na de uitbraak van het coronavirus. De UEFA onderzoekt momenteel of de eindronde opnieuw afgerond kan worden in dezelfde twaalf steden.

De Johan Cruijff ArenA is ook weer kandidaat voor de drie groepswedstrijden van Oranje en een achtste finale. De directie van het stadion hoopt snel met goed nieuws te komen, na overleg met de KNVB, de gemeente Amsterdam en Schiphol.

Behalve in Amsterdam en München zou er deze zomer op het EK ook gevoetbald worden in Baku, Bilbao, Boekarest, Boedapest, Kopenhagen, Dublin, Glasgow, Rome, Sint-Petersburg en Londen.

Kopenhagen twijfelt om zich opnieuw beschikbaar te stellen voor het EK. De Deense hoofdstad huisvest in de zomer van 2021 ook al de start van de Tour de France.