Red Bull-teambaas Horner: ’Moeten zorgen dat we Mercedes verslaan in Monaco’

Voor het eerst sinds een lange tijd lijkt het dat Red Bull echt over het materiaal beschikt om het Mercedes moeilijk te maken, of misschien zelfs te kloppen. Toch hebben de Silberpfeile inmiddels drie van de vier races gewonnen.

Ondanks het feit dat Max Verstappen tot dusver dit seizoen meer ronden aan de leiding heeft gereden dan Lewis Hamilton wist de Nederlander slechts één van de vier races op zijn naam te schrijven. Ook in het kampioenschap bij de constructeurs staat Red Bull al op achterstand en hoewel het seizoen nog lang is wil Horner in Monaco absoluut resultaten zien.

„Ik denk dat elke Grand Prix dit jaar, behalve Bahrein, er minder dan een tiende van een seconde zat tussen ons en de pole position”, zei Horner.

„Het was fenomenaal close, en in Monaco moeten we er voor zorgen dat we Mercedes verslaan. Maar we weten dat het ongelooflijk moeilijk zal worden.”

Horner: ’Ik denk dat als we nog wat tempo kunnen vinden, het nog steeds heel erg spannend is tussen Red Bull en Mercedes.’ Ⓒ BSR Agency

De Red Bull-teambaas heeft in Barcelona tekenen aan de wand gezien dat de RB16B goed kan presteren in Monaco. Hij voegde er ook aan toe dat de overwinningen van Mercedes in Portugal en Spanje niet zomaar uit de lucht kwamen vallen.

„De derde sector in Barcelona geeft soms een goede indicatie van hoe de auto zou kunnen zijn in Monaco, hopelijk zijn we er competitief.”

„Ik denk dat de Mercedessen die we sinds Bahrein hebben gezien, in elke Grand Prix hun racesnelheid beter is geweest dan de onze, en ik denk dat hun bandendegradatie beter is geweest dan de onze”, legde Horner uit.

„We wisten dat de laatste twee circuits (Spanje en Portugal) in hun voordeel zouden zijn. Dat hebben ze ook waargemaakt, maar we zitten veel dichter bij elkaar en ik denk dat als we nog wat tempo kunnen vinden, het nog steeds heel erg spannend is tussen de twee wagens.”

Bron: Het Nieuwsblad

In een nieuwe aflevering van de Formule 1-podcast van De Telegraaf bespreken oud-coureur Christijan Albers en verslaggever Erik van Haren de kansen voor Verstappen in het volgende race-weekeinde in Monaco: