Groenewegen verslaat Van der Poel in sprint

De coureur van Jumbo-Visma toonde zich, na een rit over 183 kilometer, in de straten van Newcastle in de eindsprint weer eens een klasse apart. Hij maakte op het oplopende parcours het voorbereidende werk van zijn teamgenoten vakkundig af.

Landgenoot Mathieu van der Poel eindigde als tweede en de Italiaan Davide Cimolai kwam als derde over de streep. Mike Teunissen, ploeggenoot van Groenewegen, finishte als vierde.

Groenewegen won zaterdag al de eerste etappe. Hij behaalde maandag zijn dertiende zege van het seizoen. Zijn ploeg staat inmiddels op 45 overwinningen.

In het algemeen klassement bleef de Italiaan Matteo Trentin, de winnaar van de tweede etappe, aan de leiding. Van der Poel staat achter Cimolai op de derde plek, op 11 seconden van de koploper.