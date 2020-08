Arantxa Rus niet opgewassen tegen lucky loser Frech

De 29-jarige Nederlandse bleek donderdagmiddag niet opgewassen tegen lucky loser Magdalena Frech. De Poolse bleek te sterk in drie sets: 6-3, 2-6 en 6-4.

In de eerste ronde was Rus nog te sterk voor de Russin Anastasia Pavljoetsjenkova die als zesde geplaatst was.

Rus kende donderdag een haperende start en kwam meteen met 3-0 achter. In een lange vierde game wist Rus haar service te houden om Frech vervolgens te breken. In de achtste game brak de Poolse nummer 174 van de wereldranglijst echter nogmaals en serveerde vervolgens de set uit: 6-3.

In de tweede omgang begon Rus meteen sterk met een love-game op eigen service. In de tweede game verzilverde ze vervolgens haar tweede breakpoint voor een tussenstand van 2-0. Frech vocht zich evenwel meteen terug en pakte met overmacht de derde game om meteen daarna haar service weer in te leveren. Rus pakte de set uiteindelijk met 6-2.

In de beslissende set liep het lang gelijk op. Rus liet in de zesde game twee breakpoints onbenut. Op een stand van 4-4 pakte de Poolse de beslissende break en serveerde vervolgens de wedstrijd uit: 6-4.