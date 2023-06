Gemengde gevoelens bij Nyck de Vries na Grand Prix van Spanje

De Vries finishte de Grand Prix van Spanje als veertiende. Dat was ook de plek waarvandaan hij was gestart. Zaterdag had hij na de kwalificatie al het gevoel dat een startpositie in de top-10 niet onmogelijk was geweest en was hij die dag tijdens de natte derde training zelfs een van de snelste mannen op de baan.

,,Tijdens de race verloor ik in de eerste ronde veel terrein, dat nekte me een beetje”, aldus De Vries. ,,Ik had een goede start, maar iedereen die aan de binnenkant zat verloor posities ten opzichte van de coureurs aan de buitenkant. Daarna zat ik een beetje vast. Dat was frustrerend.”

De Vries was wel tevreden met zijn rondes in de slotfase op de medium-band. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda finishte door een tijdstraf van vijf seconden ook buiten de punten. ,,Het positieve is dat we dit weekeinde vanaf het begin competitief waren. Ik ben heel blij met het werk van het team. Het lijkt erop dat we steeds dichter in de buurt van de top-10 komen. De laatste weekenden in Monaco en hier in Spanje zijn bemoedigend geweest.”