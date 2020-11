PSV in Europa is al jaren treurnis

Adrian Fein baalt na de nederlaag van PSV in Thessaloniki, terwijl de PAOK-spelers breeduit lachen. Ⓒ BSR Agency

EINDHOVEN - PSV hervat zondag tegen Willem II de koers richting een plek in de Champions League van volgend seizoen, maar Europees zijn de prestaties al jaren beneden peil. Van de laatste 23 duels in een Europees hoofdtoernooi werden er slechts drie (!) gewonnen. En dat terwijl algemeen directeur Toon Gerbrands vorig jaar zomer het plan ontvouwde om binnen vier jaar tot de top-32 van Europa te behoren. Dit vanwege de veranderende opzet van de Champions League in 2023.