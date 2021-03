’ADO Den Haag in grote financiële problemen na uitblijven betalingen’

Premium Financieel

Recordbeloningen bij Flow Traders

Ook bij Flow Traders was het alle hens aan dek in coronajaar 2020. In maart, net na de uitbraak in Nederland, kampeerde een kernploeg van medewerkers zelfs een paar weken op kantoor in een tentje. Dat wierp wel z’n vruchten af, de winst en de beloningen explodeerden.