Berghuis ziet meer perspectief bij Feyenoord dan bij PSV

De vraag of Berghuis liever bij PSV zou voetballen hield de gemoederen lang bezig. „Dat lijkt me duidelijk”, zei hij. „Anders zou ik hier niet tot 2022 bijtekenen toch?”

PSV zag in Berghuis een goede opvolger voor Hirving Lozano of Steven Bergwijn, die in de belangstelling staan van meerdere clubs. „Er was interesse”, erkende Berghuis. „Maar ik zie hier voldoende perspectief. We hebben een nieuwe trainer en een paar grote talenten. Ik zie hier wel mogelijkheden.”

De 27-jarige Berghuis groeide de afgelopen seizoenen uit tot de belangrijkste aanvaller van Feyenoord. „Hij kan wedstrijden voor ons beslissen”, besefte coach Jaap Stam. „Logisch dat ik blij ben dat hij voor ons heeft gekozen.”

Berghuis had na het teleurstellende gelijkspel tegen Sparta (2-2) geen spijt van zijn beslissing. „We hebben voldoende kansen gehad. Ook ik had moeten scoren met die kopbal. Mijn volgende kopbal gaat er in”, beloofde hij.

„Maar we geven de goals ook nog te makkelijk weg”, doelde Berghuis op beide treffers van Sparta. „Dat deden we in de voorbereiding ook al. Daar moeten we in de aanloop naar het duel van donderdag met Dinamo Tbilisi weer eens goed naar kijken. We moeten soms beter opgesteld staan en op het juiste moment een kleine overtreding durven te maken.”