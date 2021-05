Peter Bosz heeft geen taalcursus nodig: ‘Lyon is een superclub’

Premium Voetbal

Succescoach Pep Guardiola onder vuur na Champions League-finale: ’Fatale keuzes’

Chelsea veroverde zaterdagavond in een Engels onderonsje voor de tweede keer in de clubhistorie de Champions League. De formatie van Thomas Tuchel rekende in Porto af met favoriet Manchester City (0-1) en zorgde voor een gigantische kater bij de formatie van Pep Guardiola en zijn mannen. De trainer ...