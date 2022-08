Herstelproces Wijnaldum onduidelijk: later deze week besluit over operatie

Wijnaldum liep een breuk op in zijn scheenbeen tijdens de training van zijn club in het afgelopen weekend. Italiaanse media brachten vervolgens naar buiten dat de Nederlandse international direct onder het mes zou gaan, maar daarover is nog geen beslissing genomen. Wijnaldum en zijn feitelijke werkgever PSG horen die berichten met verbazing aan. Pas over drie of vier dagen zal duidelijk worden wat de beste optie is voor het herstel van de breuk. Ook géén operatie behoort nog tot de mogelijkheden.

Dat PSG betrokken is bij het overleg is begrijpelijk, omdat de Franse topclub nog altijd eigenaar is van Wijnaldum. Hij is voor een jaar verhuurd aan AS Roma, waar trainer José Mourinho hamerde op zijn komst en in de wolken was toen de Rotterdammer eindelijk in Rome verscheen.

’Vuil van de straat’

Mourinho is woest over de verhalen rond de vermeende dader. Felix Afena-Gyan, de 19-jarige verdediger van AS Roma, zou de ‘aanslag’ hebben gepleegd. Maar Mourinho heeft het opgenomen voor Afena-Gyan, die totaal van slag zou zijn door de botsing waarbij Wijnaldum zwaar gehavend van het veld moest. ,,Mensen die dit soort dingen schrijven of zeggen, noem ik het vuil van de straat’’, aldus Mourinho. ,,Wij gaan spelen voor Wijnaldum, die alle steun verdient, én voor Afena-Gyan.’’

Wijnaldum kreeg veel steun tijdens het duel van AS Roma tegen Cremonese. Ⓒ ANP/HH

Daaruit laat hij blijken dat de botsing eerder zeer ongelukkig is geweest en dat hij het ook een drama vindt voor het jonge talent. De voetballers van AS Roma stonden maandag voor aanvang van het competitieduel met Cremonese stil bij de blessure van Wijnaldum. Ze deden de warming-up in shirts met de tekst: Forza Gini.

Voor Wijnaldum is in elk geval duidelijk dat het WK, waarop hij toch al niet rekende na de eerdere keuzes van bondscoach Louis van Gaal (liet hem buiten de Oranje-selectie), min of meer uit het hoofd kan worden gezet. Herstellen, weer fit worden en daarna wedstrijdritme opdoen zijn de enige doelen die Wijnaldum zich nu stelt.