Stunt op WK darts: wereldkampioen Peter Wright uitgeschakeld

Na een gelijkopgaande openingsfase sloeg de schrik Wright in de vierde set om het hart. Bij een 2-1 achterstand in sets kreeg Clemens twee pijlen om op 3-1 te komen. Beide gingen echter mis, waarna Wright zijn kans greep en het gaspedaal diep indrukte.

Met vijf gewonnen legs op een rij stond het plots 2-2 in plaats van 3-2 en had Wright zelfs de vijfde set voor het grijpen. Nu was het echter Clemens die terug veerde en met een hattrick aan gewonnen legs (en een mooie 126-finish) weer op voorsprong kwam.

Gabriel Clemens is de eerste Duitser ooit die de vierde ronde haalt op een WK darts. Ⓒ LAWRENCE LUSTIG

Na een sterke set van Wright, die alle legs won, wisten beide spelers dat de zevende en tevens laatste set de wedstrijd ging beslissen. Daarin was Clemens uiteindelijk met 3-2 in legs te sterk.

De verliespartij was voor Wright, die verkleed als kerstfilmpersonage The Grinch het WK begon met een 3-1 overwinning op Steve West, een flinke tik op de neus. Niet in de laatste plaats vanwege zijn grootspraak.

Peter Wright tijdens zijn eerste partij op het WK darts. Ⓒ LAWRENCE LUSTIG

’Snakebite’ stelde in aanloop naar het WK dat hij niemand hoefde te vrezen. „Alleen Gerwyn Price kan me bedreigen”, was hij stellig.

Daarmee ging hij voorbij aan het feit dat Michael van Gerwen al jaren de nummer één op de wereldranglijst is. „Maar hij maakt geen kans”, stelde Wright over de Nederlander, die hij bij prolongatie van zijn wereldtitel van de leidende positie op de Order of Merit had kunnen stoten. Dat kan hij nu echter op zijn buik schrijven.

Wright, als tweede geplaatst op het WK, gooide een gemiddelde van 101,5 met drie pijlen, hoger dan de 98,85 van Clemens. Maar op het uitgooien van de dubbels faalde de Schot vaak. Hij raakte 14 van de 44 dubbels. De Duitser won er 14 van de 32.

„Ik ben gewoon heel erg blij”, zei Clemens na afloop bij RTL7. Hij is de eerste Duitser die de laatste zestien op het WK darts bereikt. „Ik had ook een beetje geluk dat Wright enkele dubbels heeft gemist.”

Wright werd bij de WK’s van 2019 en 2018 ook vroeg uitgeschakeld, maar bereikte in de jaren daarvoor ook de finale, de halve finale en twee keer de kwartfinale. Hij won in 2020 als regerend wereldkampioen wel de Masters en de Europese kampioenschappen.