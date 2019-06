Makkelie maakt debuut op WK vrouwenvoetbal

De wedstrijd in Noord-Frankrijk staat onder leiding van de Australische Kate Jacewicz. Zij wordt bijgestaan door de Amerikaanse Kathryn Nesbitt en de Canadese Chantal Boudreau. De wedstrijd tussen Noorwegen en Nigeria begint om 21.00 uur.

Het andere treffen in Groep A, tussen Frankrijk en Zuid-Korea, stond vrijdagavond op het programma. Les Bleus wonnen in Parijs met maar liefst 4-0.

In totaal worden zaterdag drie duels afgewerkt. Om 15.00 uur wordt in Rennes afgetrapt bij Duitsland-China. Om 18.00 uur binden in Le Havre Spanje en Zuid-Afrika de strijd met elkaar aan. De Oranje Leeuwinnen komen in diezelfde stad op dinsdag in actie tegen Nieuw-Zeeland.

