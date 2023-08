De gekte rond ‘Lionesses’-coach Sarina Wiegman heeft in Engeland ongekende vormen aangenomen

AMSTERDAM - De regerend ‘Coach van het Jaar’ van de UEFA, want dat is Sarina Wiegman, heeft het met een WK-finaleplaats van haar Engelse vrouwen in Australië weer eens geflikt. Voor de vierde keer in zes jaar tijd staat een door de 53-jarige Haagse supercoach geleid elftal in de eindstrijd van een groot toernooi. Het gevolg van een ijzersterk plan smeden én keihard werken. Een portret.

Sarina Wiegman Ⓒ ANP/HH