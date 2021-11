Max Verstappen profiteert in sprintrace niet optimaal van straf Lewis Hamilton, maar loopt wel uit in WK-stand

Hamilton, die na de kwalificatie van vrijdag werd gediskwalificeerd omdat het DRS-systeem van zijn bolide niet aan de regels voldeed, finishte na een knappe inhaalrace als vijfde. Vanwege een gridstraf zondag start hij zondag echter als tiende.

Start

De Nederlander verloor direct bij de start zijn leidende positie aan Valtteri Bottas. De Fin startte op de zachte band en was veel beter weg dan Verstappen op de medium band. Ook Carlos Sainz ging Verstappen na een wereldstart voorbij, nadat de Red Bull-coureur even te wijd ging, maar die plek pakte Verstappen weer snel terug.

Langzaam maar zeker knokte Verstappen zich richting Bottas en met nog tien ronden te gaan, meldde hij zich binnen een seconde van de staart van de Fin. Een echte poging om Bottas te passeren bleef echter uit. Hamilton was ondertussen aan een foutloze inhaalrace bezig en knokte zich knap naar de vijfde plaats. De tweede plaats levert Verstappen twee extra WK-punten op. De Nederlander heeft nu 21 punten meer dan zijn eeuwige rivaal Hamilton.

DRS-gate

De zaterdag stond in Brazilië volledig in het teken van de ’DRS-gate’. De achtervleugel van de Mercedes bleek na de kwalificatie van vrijdag niet aan de technische regels te voldoen. Hamilton moest zich samen met vertegenwoordigers van zijn team verantwoorden bij de stewards.

Dat gold ook voor Verstappen, die na de kwalificatie in het parc fermé even aan de achtervleugel van auto van Hamilton had gevoeld, iets wat reglementair verboden is. Het duurde uren voordat de stewards met een uitspraak kwamen, maar zaterdagmiddag (Nederlandse tijd) Het leverde de Nederlander een boete van 50.000 euro op.