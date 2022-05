Nienke Brinkman baart weer opzien op marathon

De oud-hockeyster, die pas tijdens de coronapandemie serieus aan hardlopen ging doen, verbeterde vorige maand in Rotterdam al het Nederlands record op de marathon. Brinkman finishte op de Coolsingel als tweede in 2.22.51, bijna een minuut sneller dan de 2.22.43 waarmee Lornah Kiplagat negentien jaar lang het Nederlands record op haar naam had staan.

Brinkman woont en werkt in het Zwitserse Zürich. Ze doet daar ook veel aan trailrunning, rennen over moeilijk begaanbare bergpaadjes. Die ervaring kwam haar goed van pas in het Baskenland. Aangemoedigd door het publiek liep ze in de bergen naar een recordtijd.