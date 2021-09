US Open: Britse tiener Raducanu (18) blijft verbazen, Zverev bij laatste vier

Bencic was in New York als elfde geplaatst. De 24-jarige Zwitserse had in haar voorgaande vier partijen bij deze US Open nog geen set verloren. In de eerste ronde was Bencic te sterk voor Arantxa Rus (6-4 6-4).

Raducanu speelt in de halve eindstrijd tegen de winnares van het duel tussen de Tsjechische Karolina Pliskova en de Griekse Maria Sakkari. Die partij staat in New York woensdag in de avondsessie (lokale tijd) geprogrammeerd.

Raducanu heeft tijdens haar eerste deelname aan de US Open nog geen set verloren. Ze haalde eerder dit jaar voor eigen publiek op Wimbledon als debutante de vierde ronde. Daarin moest Raducanu opgeven vanwege onder meer ademhalingsproblemen.

Raducanu begon als nummer 150 van de wereldranglijst aan de US Open. Ze plaatste zich via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema.

Alexander Zverev Ⓒ AFP

Zverev weer bij laatste vier

Alexander Zverev (24) heeft voor het tweede opeenvolgende jaar de halve finales gehaald bij de US Open. De als vierde geplaatste Duitser liet zich in New York niet verrassen door zijn Zuid-Afrikaanse leeftijdsgenoot Lloyd Harris. Na 2 uur en 5 minuten was het duel voorbij: 7-6 (6) 6-3 6-4.

Harris stond voor de eerste keer in de kwartfinales van een grandslamtoernooi. De nummer 46 van de wereldranglijst maakte onder meer in de derde ronde van deze US Open veel indruk met een zege in drie sets op de als zevende geplaatste Canadees Denis Shapovalov. Tegen Zverev was de Zuid-Afrikaan echter niet opgewassen, al begon hij nog wel sterk aan de partij.

Harris verzuimde zichzelf in de eerste set echter te belonen voor zijn goede spel. Hij kwam dankzij de eerste servicebreak van het duel op een voorsprong van 5-3, maar kon het daarna niet afmaken in zijn eigen opslagbeurt. In de tiebreak liet hij op 6-5 een setpoint liggen waarna Zverev alsnog toesloeg.

Zverev won met speels gemak de tweede set en kwam in de derde set soepel op een voorsprong van 4-0. Daarna hervond Harris zich nog wel, maar op eigen service maakte de grillige Duitser het alsnog af.

Zverev speelt in de halve eindstrijd tegen de winnaar van het duel tussen de als eerste geplaatste Serviër Novak Djokovic en de als zesde geplaatste Italiaan Matteo Berrettini. Die partij is in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd).