Wurf weet van geen ophouden: renner loopt na Parijs-Roubaix halve marathon

Waar de meesten na ruim 256 kilometer, waarvan bijna 55 kilometer bedekt was met kasseien, vooral toe waren aan rust, gold dat niet voor Wurf. De 39-jarige coureur van Ineos-Grenadiers verruilde namelijk zijn fietsschoenen voor zijn hardloopschoenen. Vervolgens werkte de Australiër iets meer dan een halve marathon (21,2 kilometer) af in een tijd van 1 uur en 26 minuten. „Nu heb ik honger”, luidde zijn droge commentaar nadat hij zijn loopsessie had geüpload.

Wurf is niet alleen actief in het wielrennen, hij is namelijk ook triatleet - afgelopen jaar werd hij nog vijfde op het WK Ironman - en was in het verleden als roeier actief op de Olympische Spelen.