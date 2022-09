Mercedes-teambaas Toto Wolff hekelt ‘lafaards’ op social media

Hamilton, en ook Verstappen, zijn op sociale media vanuit bepaalde groeperingen geregeld het mikpunt van haatdragende teksten. ,,Dat zijn lafaards, die zich verschuilen achter een anoniem account”, zegt Wolff in Zandvoort. ,,Natuurlijk kan iemand emotioneel worden, maar dit soort mensen durft het nooit in je gezicht te zeggen. Die liggen thuis met hun laptop op hun borst, en God mag weten wat ze vijf minuten daarvoor hebben gedaan…”

Wolff vertelt tijdens een gesprek met vertegenwoordigers van de Nederlandse media dat hij nog altijd niet kan kijken naar de gebeurtenissen tijdens de laatste race van vorig seizoen in Abu Dhabi, toen Verstappen de titel pakte ten koste van Hamilton. ,,Maar dat staat los van Max en Red Bull, want zij hadden geen invloed op de genomen beslissingen. Max is een verdiende wereldkampioen”, herhaalt Wolff over de man die hard op weg is naar zijn tweede titel.

Toto Wolff in gesprek met zijn coureur George Russell. Ⓒ ANP/HH

Dit jaar is Mercedes niet in staat om te vechten voor de titel, maar Wolff klinkt strijdvaardig. ,,Ons tijdperk komt niet tot een einde, dit is slechts een tussenfase. In deze sport zijn we altijd manisch depressief. De gebeurtenissen tijdens een laatste race zijn dan volgens velen gelijk hoe het de komende honderd jaar gaat verlopen. Voor de zomerstop in Hongarije gaven mensen ons een goede kans om te winnen, vorige week op Spa-Francorchamps werden we afgeschreven en nu denken ze na de eerste training in Zandvoort weer dat we gaan winnen. Gelet op de huidige regels, met de verschillende tijden in de windtunnel en het budgetplafond, denk ik dat we terug kunnen vechten. Maar het wordt heel zwaar, want Red Bull heeft het op dit moment geweldig voor elkaar.”