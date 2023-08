Griekspoor heeft geen last van uitstel en klopt Monfils

De partij werd donderdag in de derde set wegens hevige regenval onderbroken, bij een 1-0 voorsprong voor Griekspoor. Na de onderbreking won de Nederlander direct de servicegame van de Fransman en hij gaf de voorsprong niet meer prijs. Griekspoor leek donderdag een lichte buikspierblessure opgelopen te hebben, maar een dag later maakte hij een fitte indruk. Later op vrijdag neemt Griekspoor, als twaalfde geplaatst in de Amerikaanse hoofdstad, het bij de laatste acht op tegen de Amerikaan J.J. Wolf.

De 36 jaar oude Monfils, momenteel de nummer 323 van de wereld, had een wildcard ontvangen voor het toernooi in Washington. De voormalig nummer 6 van de wereld werd er begeleid door de Nederlandse coach Peter Lucassen, die in het verleden Botic van de Zandschulp bijstond.