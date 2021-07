Lewis Hamilton twee jaar langer bij Mercedes

De inmiddels 36-jarige Hamilton verlengde begin dit jaar zijn aflopende verbintenis slechts met één seizoen na moeizame onderhandelingen. Zowel hij als teambaas Toto Wolff gaven al te kennen dat ze dit seizoen al veel eerder met elkaar om de tafel zouden gaan. Wolff liet vorige week weten dat de nieuwe onderhandelingen in een vergevorderd stadium waren.

Voor Hamilton worden de jaren 2022 en 2023 zijn tiende en elfde seizoen in dienst van Mercedes, waar hij zes van zijn zeven wereldtitels veroverde.

Het is moeilijk te geloven dat ik bijna negen jaar met dit ongelooflijke team heb samengewerkt en ik ben verheugd dat we onze samenwerking nog twee jaar voortzetten”, aldus Hamilton. „We hebben samen zoveel bereikt, maar we hebben nog veel te bereiken, zowel op als naast het circuit. Ik ben ongelooflijk trots en dankbaar voor de manier waarop Mercedes me heeft ondersteund in mijn streven om de diversiteit en gelijkheid in onze sport te verbeteren. We gaan een nieuw tijdperk in dat uitdagend en opwindend zal zijn en ik kan niet wachten kijken wat we nog meer samen kunnen bereiken.”

Teambaas en CEO Toto Wolff vervolgt: „Nu we vanaf 2022 een nieuw F1-tijdperk ingaan, kan er geen betere coureur in ons team zijn dan Lewis. Zijn prestaties in deze sport spreken voor zich, en met zijn ervaring en snelheid is hij op de toppen van zijn kunnen. We genieten van de strijd dit jaar. Daarom wilden we dit contract ook vroegtijdig sluiten, zodat we geen afleiding hebben van de concurrentie op het circuit. Ik heb altijd gezegd dat zolang als Lewis heeft nog steeds het vuur om te racen, hij kan doorgaan zolang hij wil.”

Ook de grote baas van de Formule 1, Stefano Domenicali, is blij met het nieuws. „Dit is fantastisch voor de Formule 1 en ik ben verheugd dat Lewis nog zeker twee jaar in de sport zal blijven. Wat hij heeft bereikt in de sport is ongelofelijk en ik weet dat hij nog meer wil. Hij is een wereldster en zijn positieve impact op de Formule 1, zowel op als buiten de baan, is enorm.”