Van der Poel eert overleden Poulidor met zege

Iserbyt werd op enkele seconden tweede, Lars van der Haar finishte als derde.

Van der Poel moest ver van achteren starten in Tabor, omdat hij dit seizoen nog niet eerder in actie was gekomen in de wereldbeker. De Nederlander had ruim een ronde nodig om de aansluiting met de kopgroep te vinden. Hij verloor echter weer terrein door een fietswissel. Halverwege de wedstrijd meldde hij zich weer bij Iserbyt, Van der Haar en de Belg Michael Vanthourenhout. Die moest net als Van der Haar afhaken. In de slotronde moest ook Iserbyt het hoofd buigen voor Van der Poel.

De wereldkampioen kreeg in de aanloop naar zijn eerste wereldbekerwedstrijd van het jaar te maken met droevige familieomstandigheden. Afgelopen woensdag overleed zijn opa Raymond Poulidor. Van der Poel stond er met verschillende berichten op sociale media bij stil. „Het was een emotionele week voor ons”, zei hij na zijn overwinning in Tabor. „Daarom ben ik ook heel blij dat ik hier win.”

In tegenstelling tot bij veel van zijn zeges in de afgelopen twee jaar ging dat dit keer niet met groot verschil. Van der Poel moest twee keer in de achtervolging en hij moest ook reageren op verschillende demarrages, van met name Iserbyt. „Dit is een parcours dat me heel erg ligt en waar ik van houd, maar ik had wat moeite om het goede ritme te vinden.”

Iserbyt, die de twee wereldbekermanches in de VS en de wedstrijd in Bern had gewonnen, blijft met 310 punten aan de leiding in het klassement. Zijn landgenoot Toon Aerts staat tweede met 265 punten.