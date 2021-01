Skeletonster Bos grossiert in medailles en cakes

Kimberly Bos Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Ze klinkt vrolijk, en niet voor niets. Kimberley Bos heeft deze winter veelvuldig reden om de mondhoeken naar boven te laten krullen. De skeletonster draait haar beste seizoen ooit en niet alleen dat, want ze is tevens bezig met een indrukwekkende geschiedschrijving. De 27-jarige Edese boekte inmiddels vijf podiumplaatsen in wereldbekers en veroverde achter de Oostenrijkse winnares Janine Flock en Duitse Tina Hermann brons in dat eindklassement, prestaties die geen enkele andere Oranjeklant ooit klaarspeelde.