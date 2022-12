Dick Advocaat begint trainersklus bij ADO Den Haag met dikke nederlaag

Advocaat kwam met ADO nog op voorsprong in de eerste helft via een treffer van Sellouki, maar Hilterman maakte gelijk, nog voor rust. Snel na de theepauze miste deze zelfde Hilterman een strafschop namens de thuisclub. Daryl Werker pakte door hands op de doellijn rood namens ADO hierna. Hij moest van het veld af en ADO met tien man verder.

Nog erger voor de ploeg van ADO: Duijvestijn knalde de toegewezen penalty wel binnen: 2-1. Via Hilterman en Pena liep de ploeg van trainer Alex Pastoor uit naar een 4-1 zege.

Koploper Heracles Almelo na WK-pauze ook te sterk voor Roda JC

Heracles Almelo heeft het eerste duel na de WK-pauze gewonnen. De koploper in de Keuken Kampioen Divisie was in Kerkrade te sterk voor Roda JC: 1-3. Heracles heeft nu 5 punten voorsprong op PEC Zwolle, dat maandag een thuiswedstrijd speelt tegen Helmond Sport.

Roda stond tegen de koploper al na 7 minuten op voorsprong. Teun Bijleveld drong het strafschopgebied binnen en passeerde met een hard schot Heracles-doelman Michael Brouwer. De vreugde duurde amper 3 minuten. Samuel Armenteros maakte van dichtbij, op aangeven van Nikolai Laursen gelijk: 1-1. Na rust liepen de bezoekers, die de laatste drie duels voor de break ook hadden gewonnen, weg via doelpunten van Emil Hansson en Laursen.

NAC Breda verslaat Willem II in Brabantse derby

NAC Breda heeft bij de hervatting van de Keuken Kampioen Divisie een zege geboekt die telt. De ploeg, die de laatste vier duels voor de WK-pauze niet had gewonnen, zegevierde uitgerekend bij Willem II: 1-2.

De Willem II-spelers in mineur. Ⓒ ANP Pro Shots

Daarmee verkleinde NAC de achterstand op de Tilburgers tot 3 punten. Beide teams zijn ver verwijderd van de bovenste plaatsen in de eerste divisie.

NAC moest het in Tilburg doen zonder fans. Wegens eerdere ongeregeldheden zijn uitsupporters bij de Brabantse derby dit seizoen niet welkom. Ook NAC-trainer Robert Molenaar ontbrak. Hij is ziek en werd vervangen door assistent Rogier Molhoek. Die zag zijn ploeg al na 9 minuten op achterstand komen. Jeremy Bokila benutte een strafschop na hands van Luc Marijnissen.

Serdar Gozubuyuk geeft een strafschop; de NAC-spelers zijn het er niet mee eens. Ⓒ ANP Pro Shots

Ligeon

De meeste kansen waren ook daarna voor de thuisploeg, maar aan de andere kant was Jarchinio Antonio het dichtst bij een doelpunt. Hij schoot tegen de binnenkant van de paal. Kort na rust maakte verdediger Ruben Ligeon, bij zijn eerste optreden dit seizoen in het NAC-shirt, met een kopbal gelijk. In de 52e minuut profiteerde Antonio van een foute pass van Wessel Dammers: 1-2.

Willem II bleef op 24 punten. Koploper Heracles Almelo heeft er 37, met nog een duel voor de boeg.