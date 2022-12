Dick Advocaat hoopvol ondanks valse start bij ADO-debuut: ’Valt nog wat te leren’

Advocaat kwam met ADO nog op voorsprong in de eerste helft via een treffer van Sellouki, maar Hilterman maakte gelijk, nog voor rust. Snel na de theepauze miste deze zelfde Hilterman een strafschop namens de thuisclub. Daryl Werker pakte door hands op de doellijn rood namens ADO hierna. Hij moest van het veld af en ADO met tien man verder.

Nog erger voor de ploeg van ADO: Duijvestijn knalde de toegewezen penalty wel binnen: 2-1. Via Hilterman en Pena liep de ploeg van trainer Alex Pastoor uit naar een 4-1 zege.

Reactie Advocaat

Advocaat is hoopvol, ondanks dat de 75-jarige trainer zijn eerste wedstrijd als coach van ADO Den Haag met 4-1 verloor van Almere City FC. „Ik heb een hoop gezien en een aantal dingen waar ik als trainer wat mee kan”, zei hij na afloop bij ESPN.

„Het was mooi geweest als we hadden gewonnen, maar dan had iedereen gedacht dat we het gelijk al onder controle hadden en dat hebben we nog niet”, zei de oud-bondscoach, die is aangetrokken als opvolger van de ontslagen Dirk Kuyt. Advocaat zich ten doel heeft gesteld de Haagse club vanaf de zeventiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie omhoog te werken.

De ervaren trainer was vooral tevreden over de eerste helft. „Toen speelden we vanuit een goede organisatie en dan kun je succes hebben. In de eerste 35 minuten hadden we zes kansen, dus daar hadden er wel meer dan één van mogen maken. De 1-1 gaven we totaal onnodig weg, maar dat gebeurt wel vaker in dit elftal.”

Advocaat zag dat het in de tweede helft niet goed ging. „Als de ruimtes groter gaan worden, komen de spelers in de problemen. Nou misten we wel een aantal bepalende spelers, maar dat is geen excuus. Er valt nog wel wat te leren.”

NAC met vertraging terug in Breda na blokkade Willem II-fans

De bus met de selectie van NAC Breda is met grote vertraging teruggekeerd in Breda, waar honderden fans klaarstonden om hun favorieten te bedanken. De Bredanaars hadden uren daarvoor Willem II in Tilburg met 2-1 verslagen. Dat leidde tot onvrede bij een deel van de aanhang van Willem II, die verhaal wilde halen. De kritiek richtte zich met name op trainer Kevin Hofland.

Uiteindelijk kon de NAC-bus vertrekken bij het Koning Willem II-stadion waar de rust was wedergekeerd. Kort na het duel had Hofland begrip getoond voor het gemor van de fans, die om het ontslag van de trainer riepen. „Ja, dat doet me wel wat. Ik snap alle emoties, maar ik kan er ook weinig aan doen dat iemand een verkeerde terugspeelbal geeft of dat wij de bal er niet inkoppen”, zei Hofland bij ESPN. De trainer was kritisch op zijn ploeg, die slechts achtste staat in de eerste divisie. „We komen vroeg op voorsprong en hadden voor rust met 2-0 of zelfs 3-0 voor moeten staan. Maar na rust maken we fouten. Het gaat om de wil om te winnen, we missen leiderschap in de ploeg. Het is mijn taak om er meer uit te halen.”

NAC Breda verslaat Willem II in Brabantse derby

NAC Breda heeft bij de hervatting van de Keuken Kampioen Divisie een zege geboekt die telt. De ploeg, die de laatste vier duels voor de WK-pauze niet had gewonnen, zegevierde uitgerekend bij Willem II: 1-2.

De Willem II-spelers in mineur. Ⓒ ANP Pro Shots

Daarmee verkleinde NAC de achterstand op de Tilburgers tot 3 punten. Beide teams zijn ver verwijderd van de bovenste plaatsen in de eerste divisie.

NAC moest het in Tilburg doen zonder fans. Wegens eerdere ongeregeldheden zijn uitsupporters bij de Brabantse derby dit seizoen niet welkom. Ook NAC-trainer Robert Molenaar ontbrak. Hij is ziek en werd vervangen door assistent Rogier Molhoek. Die zag zijn ploeg al na 9 minuten op achterstand komen. Jeremy Bokila benutte een strafschop na hands van Luc Marijnissen.

Serdar Gozubuyuk geeft een strafschop; de NAC-spelers zijn het er niet mee eens. Ⓒ ANP Pro Shots

Ligeon

De meeste kansen waren ook daarna voor de thuisploeg, maar aan de andere kant was Jarchinio Antonio het dichtst bij een doelpunt. Hij schoot tegen de binnenkant van de paal. Kort na rust maakte verdediger Ruben Ligeon, bij zijn eerste optreden dit seizoen in het NAC-shirt, met een kopbal gelijk. In de 52e minuut profiteerde Antonio van een foute pass van Wessel Dammers: 1-2.

Koploper Heracles Almelo na WK-pauze ook te sterk voor Roda JC

Heracles Almelo heeft het eerste duel na de WK-pauze gewonnen. De koploper in de Keuken Kampioen Divisie was in Kerkrade te sterk voor Roda JC: 1-3. Heracles heeft nu 5 punten voorsprong op PEC Zwolle, dat maandag een thuiswedstrijd speelt tegen Helmond Sport.

Roda stond tegen de koploper al na 7 minuten op voorsprong. Teun Bijleveld drong het strafschopgebied binnen en passeerde met een hard schot Heracles-doelman Michael Brouwer. De vreugde duurde amper 3 minuten. Samuel Armenteros maakte van dichtbij, op aangeven van Nikolai Laursen gelijk: 1-1. Na rust liepen de bezoekers, die de laatste drie duels voor de break ook hadden gewonnen, weg via doelpunten van Emil Hansson en Laursen.

MVV verzuimt

MVV verzuimde naar de (voorlopige) tweede plaats te klimmen. Dankzij Ruben van Bommel leidde de ploeg uit Maastricht bij VVV-Venlo, maar doelpunten van Robert Klaasen en Nick Venema bezorgden de thuisploeg alsnog de winst (2-1).