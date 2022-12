NAC Breda verslaat Willem II in Brabantse derby

Daarmee verkleinde NAC de achterstand op de Tilburgers tot 3 punten. Beide teams zijn ver verwijderd van de bovenste plaatsen in de eerste divisie.

NAC moest het in Tilburg doen zonder fans. Wegens eerdere ongeregeldheden zijn uitsupporters bij de Brabantse derby dit seizoen niet welkom. Ook NAC-trainer Robert Molenaar ontbrak. Hij is ziek en werd vervangen door assistent Rogier Molhoek. Die zag zijn ploeg al na 9 minuten op achterstand komen. Jeremy Bokila benutte een strafschop na hands van Luc Marijnissen.

Serdar Gozubuyuk geeft een strafschop; de NAC-spelers zijn het er niet mee eens. Ⓒ ANP Pro Shots

Ligeon

De meeste kansen waren ook daarna voor de thuisploeg, maar aan de andere kant was Jarchinio Antonio het dichtst bij een doelpunt. Hij schoot tegen de binnenkant van de paal. Kort na rust maakte verdediger Ruben Ligeon, bij zijn eerste optreden dit seizoen in het NAC-shirt, met een kopbal gelijk. In de 52e minuut profiteerde Antonio van een foute pass van Wessel Dammers: 1-2.

Willem II bleef op 24 punten. Koploper Heracles Almelo heeft er 37, met nog een duel voor de boeg.