Chloé Dygert wilde zelf weer op fiets stappen na horrorcrash

„We zijn heel erg opgelucht, aangezien het een stuk slechter had kunnen aflopen”, meldt de Amerikaanse wielerbond in een officiële verklaring nadat Dygert was geopereerd.

„Het was een verontrustende valpartij, maar Chloé is jong en een vechter. Het is nu zaak om goed te herstellen. We weten zeker dat Chloé, met haar vastberadenheid, weer snel op de fiets zal kruipen.”

Dygert stond aanvankelijk niet stil bij de ernst van de situatie toen ze nadat haar fiets begon te zwabberen over een vangrail was gevlogen. „Ik weet nog dat ik dacht: kan ik nog winnen als snel op mijn fiets stap? Ik vroeg aan Jim Miller (Chief of Sports Performance van USA Cycling, red.) of ik door kon, maar juist toen zag ik mijn been”, vertelde ze via Twitter. „Bedankt voor alle berichtjes. I’ll be back.”

Sterker teruggekomen

Ook Kristin Armstrong heeft vertrouwen in een comeback van Dygert. De tweevoudig wereldkampioen én drievoudig Olympisch kampioen tijdrijden is de trainer van Dygert.

„Chloé is een begenadigd atleet en ze heeft al vaker moeten dealen met tegenslagen. Ze is altijd sterker teruggekomen en dat zal ze nu ook doen. Daar ben ik zeker van.”

Bekijk hieronder een foto van de kniewond van Chloé Dygert. LET OP! Het beeld kan als schokkend worden ervaren.