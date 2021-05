Max Verstappen in Monaco: ‘Ga niet opeens extra mijn best doen’

Max Verstappen in Monaco. Ⓒ Getty Images

MONTE CARLO - De Grand Prix van Monaco blijft iets bijzonders, zeker na een jaar afwezigheid. Max Verstappen is niet bepaald de grootste fan van het stratencircuit in zijn woonplaats. Al erkent de Red Bull-coureur tegelijkertijd dat hij nooit eerder met zo’n goed gevoel zal beginnen aan de race in het prinsdom.