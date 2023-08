Ajax heeft opnieuw beet: Carlos ’Forbs’ Borges tekent voor vijf jaar

Overigens gaat de Portugees onder de naam ’Forbs’ spelen. Borges was sinds 2014 actief in de jeugdopleiding van de Engelse club en kwam het afgelopen seizoen uit voor het O21-elftal. Met dat team behaalde hij het kampioenschap in de Premier League 2, werd hij topscorer van de competitie en aan het einde van het seizoen werd hij bovendien uitgeroepen tot beste speler van de competitie.

Juiste keuze

„Ik was in shock en verrast toen ik hoorde dat Ajax geïnteresseerd was, maar dit is de juiste keuze voor mij. Ik weet dat er bij Ajax veel kansen geboden worden aan jonge spelers. Het is voor mij een droom die uitkomt, 100 procent”, zei Borges tegen AjaxTV. Volgens technisch directeur Sven Mislintat had Ajax veel concurrentie, ook van een club uit de Premier League.

De Portugese jeugdinternational werd op 19 maart 2004 geboren in Sintra, Portugal. De speler stond bij de kampioen van Engeland nog tot en met medio 2026 onder contract. Borges wordt de tweede Portugees in Amsterdam, naast Francisco Conceição.