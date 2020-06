Bokskampioen Joshua roept op om het ’virus racisme’ uit te roeien

„Het virus is nu uitgeroepen tot een pandemie. Het is niet meer onder controle. En dan heb ik het niet over Covid-19. Het virus waar ik over spreek heet racisme”, zei de wereldkampioen van de bonden IBF, WBA en WBO. „We kunnen niet langer achterover leunen en stil blijven over deze gevoelloze, onwettelijke moorden en racisme jegens andere mensen, alleen maar gebaseerd op de kleur van de huid.”

De bokser zou deze maand eigenlijk zijn wereldtitels verdedigen tegen de Bulgaar Kubrat Pulev, maar vanwege de uitbraak van het coronavirus is die tweekamp uitgesteld. Uit voorzorg droeg Joshua een brace om zijn knie en maakte hij gebruik van een scooter omdat hij tijdens de trainingen in de afgelopen week „een steek in zijn knie had gevoeld.”