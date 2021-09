AlphaTauri gaat door met duo Pierre Gasly en Yuki Tsunoda

Gasly (25), in 2019 nog ploeggenoot van Max Verstappen bij Red Bull, is bezig aan een constant seizoen. Tijdens de dertien grand prixs in het huidige seizoen eindigde de Fransman pas drie keer buiten de punten. Hoogtepunt was zijn podiumplaats in Baku en afgelopen weekend werd hij op de Dutch Grand Prix nog vierde.

„Ik ben blij dat ik hier door mag gaan”, vertelt Gasly. „Ik vind dat er de voorbije jaren en ook dit seizoen enorme progressie geboekt is. We kunnen in de rest van dit seizoen en komend jaar nog mooie dingen bewerkstelligen. Zeker met het oog op de veranderingen voor de het kampioenschap van 2022.”

Voor Tsunoda (21) is het zijn eerste seizoen in de eliteklasse van het racen. Zijn beste resultaat behaalde hij een goede maand geleden in Boedapest, waar de Japanner als zesde over de finish kwam.

„Het is voor mij een ongelooflijke kans en ik ben zo dankbaar dat het team en Helmut Marko mij de mogelijkheid geven verder te groeien in de Formule 1”, zegt Tsunoda. „Ik heb een goede band Pierre en heb al veel van hem geleerd, wat mij geholpen heeft met het ontwikkelen van mijn eigen vaardigheden.”