Emoties bij feestend Heracles: ’Er schiet van alles door je heen’

„Op het moment van het laatste fluitsignaal schiet er van alles door je heen”, reageerde aanvoerder Justin Hoogma meteen na afloop bij ESPN. „Er is heel veel blijdschap bij ons. Het is zo mooi dat we na een jaar weer teruggaan naar de Eredivisie. Net als nu kwamen ook vorig seizoen na de degradatie de fans het veld op, toen was het allemaal zo dramatisch en bizar. Gelukkig is het allemaal omgedraaid. We zijn terug.”

Trots

Trainer John Lammers vindt de promotie niet meer dan terecht. „We hebben het hele seizoen door bewezen dat we het verdienen om weer de stap naar de Eredivisie te maken. Ik ben trots op de spelers en de staf, niet alleen de technische, maar ook de medische staf. We hebben het samen gedaan. Nu gaan we hiervan genieten, dat is ook belangrijk. Daarna gaan we weer denken aan het kampioenschap.”

Vorige week al promoveerde PEC Zwolle naar de Eredivisie. Ook de Zwolse formatie keerde daarmee na een jaar terug op het hoogste niveau. Zwolle, dat vrijdag FC Dordrecht versloeg (4-0), en Heracles moeten in de komende weken nog uitmaken wie zich de kampioen van de Eerste Divisie mag noemen. Vooralsnog heeft PEC Zwolle drie punten voorsprong.

Ook in 2005, destijds onder leiding van trainer Peter Bosz, promoveerde Heracles naar de Eredivisie. Vervolgens speelde de club tot de degradatie een jaar geleden op het hoogste niveau. In 2016 debuteerde Heracles zelfs, weliswaar kortstondig, op Europees niveau. Verder haalde de formatie in 2012 voor de eerste en tot nu toe enige keer de bekerfinale, waarin PSV te sterk was.

