Super League denkt na over ’hervorming van het project’ na exit Britse clubs

Eerder in de nacht van dinsdag op woensdag maakten Liverpool, Arsenal, Manchester United, Tottenham Hotspur en Chelsea in navolging van Manchester City bekend uit het project te stappen.

„Gezien de omstandigheden zullen we nadenken over de meest geschikte stappen om het project te hervormen, met altijd in ons achterhoofd het streven om onze fans de best mogelijke ervaring te bieden, terwijl we tegelijkertijd de solidariteitsbijdragen voor het gehele voetbal zullen verbeteren”, staat in de verklaring.

De overgebleven clubs zijn Real Madrid, Atlético Madrid, FC Barcelona, AC Milan, Internazionale en Juventus. De bedoeling was om een lucratieve competitie met zo’n vijftien topclubs te organiseren waarin vrijwel geen promotie/degradatie voorkwam. „Ondanks het aangekondigde vertrek van de Engelse clubs, die tot die besluiten gedwongen werden vanwege druk van buitenaf, zijn we ervan overtuigd dat ons plan volledig in lijn is met de Europese wet- en regelgeving”, meldden de clubs.

Internazionale zou de volgende club zijn die uit het project wil stappen. „Het Super League-project heeft in zijn huidige staat niet meer de interesse van Inter”, meldde een bron aan het Italiaanse persbureau ANSA.