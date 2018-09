Fikse aderlating voor Ajax in halve finale

Ze zijn geschorst omdat ze donderdag tijdens de nederlaag tegen Schalke 04 (3-2) bestraft werden.

Veltman werd met twee gele kaarten uit het veld gestuurd. Viergever kreeg eenmaal geel.

Ajax moet het eerste duel in de halve finale eigenlijk op 4 mei voetballen. Dat kan echter niet in Amsterdam omdat de gemeente dodenherdenking goed wil laten verlopen. De loting van de halve finales is vrijdag in Nyon.

