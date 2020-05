Dick Advocaat rekent op Ronald Koeman

,,Ik heb een bericht gestuurd en ook de club Feyenoord heeft hem meteen sterkte gewenst. Het bewijst maar weer dat iedereen wat kan overkomen. Ronald is in de bloei van zijn leven en dan overkomt hem dit opeens.”

Advocaat heeft, vanzelfsprekend, geen kennis van het medische dossier van Koeman en hij zal daar ook niet over speculeren. Wel zegt hij dat iedere coach in het topvoetbal een bepaalde vorm van stress heeft en dat dit zelfs bij de nuchtere Koeman het geval is.

"Je hebt als hoofdtrainer in het profvoetbal altijd stress, echt continu"

Advocaat: ,,Je hebt als hoofdtrainer in het profvoetbal altijd stress, echt continu. Ik heb altijd een bepaalde wedstrijdspanning, die mis ik op dit moment ook. Maar ik denk dat ik het er nog makkelijker uitgooi dan Ronald. Die houdt het misschien goed verborgen dat hij stress heeft.’’

De 72-jarige Hagenaar hoopt en rekent erop dat Koeman, die 15 jaar jonger is, doorgaat als trainer. ,,Daar ben ik eigenlijk niet bang voor. Hij stond goed in het leven totdat dit gebeurde. Er zitten hier in deze ruimte bij Feyenoord mensen tegenover me die ook het een en ander hebben meegemaakt de afgelopen periode. Die zijn ook weer aan het werk. Dan zal Ronald straks ook wel voor de groep weer kunnen staan.’’

Elk nadeel heeft zijn voordeel zei Johan Cruijff vroeger. In het geval van Koeman kan hij de tijd nemen voor zijn herstel nu er geen EK aankomt en er tot het najaar ook geen interlands op de kalender staan.