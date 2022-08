Premium Het beste van De Telegraaf

Eerste punt Vitesse lichtpuntje: ’Laten zien dat er leven in de ploeg zit’

ARNHEM - Op het moment dat RKC Waalwijk vijf minuten na rust op 0-2 kwam, gaf niemand meer een cent voor de kansen van Vitesse om de vierde nederlaag van dit prille seizoen te voorkomen. Met het inbrengen van Mohamed Sankoh en nieuweling Kacper Kozlowski, beiden pas achttien jaar, wist trainer Thomas Letsch echter een ommekeer in gang te zetten. Vitesse knokte zich terug naar 2-2 en had voldoende kansen om de verdiende zege te pakken, maar de bal viel net niet goed. Toch was Letsch gelukkig met het optreden van zijn ploeg. ,,We hebben laten zien, dat er leven in de ploeg zit.”