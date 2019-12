NK afstanden: Roest troeft Kramer af op 5000 meter

Sven Kramer, tienvoudig Nederlands kampioen op deze afstand, reed de tweede tijd: 6.10,91. De 33-jarige Fries vierde een succesvolle rentree nadat hij vorige maand in Wit-Rusland een dieptepunt bereikte met de dertiende plek op de 5000 meter. Daarna trok Kramer zich even terug, vooral om zijn labiele rug te ontlasten. In Thialf liet de viervoudig olympisch kampioen zien dat hij nog zeker meetelt op het hoogste niveau.

Jorrit Bergsma reed de derde tijd: 6.14,65. De eerste drie verdienden een ticket voor de WK afstanden half februari in Salt Lake City. Roest en Kramer zijn eveneens verzekerd van deelname aan de EK afstanden komende maand in Heerenveen. Bergsma moet als nummer drie nog even de uitkomst afwachten van de Nederlandse selectieprocedure.

Dai Dai Ntab (op archiefbeeld) Ⓒ Hollandse Hoogte

Ntab

Dai Dai Ntab heeft bij de NK afstanden in Heerenveen de 500 meter gewonnen. De sprinter van Team Reggeborgh zegevierde in Thialf in een ijzersterke tijd: 34,37 seconden.

Zesvoudig kampioen Jan Smeekens pakte zilver met 34,81. Het brons ging naar Kai Verbij (34,87). Voor Ntab was het zijn derde Nederlandse titel op deze afstand.

De eerste drie van het klassement zijn zeker van een ticket voor de WK afstanden half februari in Salt Lake City. Ntab plaatste zich eveneens voor de EK afstanden komende maand in Heerenveen. De nummers twee en drie zijn afhankelijk van de uitkomst van een procedure, de zogenoemde selectievolgorde, die na de NK definitief wordt vastgesteld.

Melissa Wijfje Ⓒ ANP

Wijfjes

Melissa Wijfje heeft voor een verrassing gezorgd bij de NK afstanden in Heerenveen. De 24-jarige rijdster van gewest Friesland pakte goud op de 1500 meter met een tijd van 1.55,65. Titelhoudster Ireen Wüst, tevens olympisch en wereldkampioene op deze afstand, moest op 0,04 seconde genoegen nemen met zilver. Het brons was voor Joy Beune met een tijd van 1.55,87.

Voor Wijfje was het haar eerste Nederlandse titel. Ze behaalde eerder zilver op de massastart en brons vorig seizoen op de 1500 meter bij de NK afstanden.

De eerste drie kwalificeerden zich voor de WK afstanden in februari in Salt Lake City en zijn in principe ook zeker van deelname aan de EK afstanden in januari in Heerenveen. Na de NK in Thialf zijn de eerste twee van een combiklassement (1500 en 3000 meter) eveneens geplaatst voor de WK allround eind februari in Hamar.