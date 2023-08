Lize Kop van Ajax naar Leicester City

Kop, die zeven keer uitkwam voor Oranje en ook het afgelopen WK bij de selectie zat, tekent een contract voor drie seizoenen bij Leicester. Kop zei toe te zijn aan „nieuwe prikkels.” „Ik heb mijn gevoel gevolgd en mijn gevoel was goed”, zegt Kop over haar keuze voor Leicester City. „Het is geweldig hier, het voelt al als thuis”, laat ze weten. „Dit voelt als een goede move.”

Leicester City eindigde afgelopen seizoen op de tiende plaats in de Women’s Super League. De hoogste Engelse vrouwencompetitie bestaat uit twaalf clubs.